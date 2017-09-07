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7 сен 2017

Alpina D5 стала полноприводной

Alpina D5 стала полноприводной
Автор фото: фирма-производитель

Несмотря на Дизельгейт и все скандалы вокруг двигателей на «тяжелом» топливе европейские автопроизводители не собираются отказываться от двигателей, работающих на солярке. Ярким тому подтверждением служит новый спортседан Aplina D5 S.

Под капотом у машины скрывается двигатель мощностью 326 л.с. Не самый мощный силовой агрегат, но крутящий момент поражает: 700 Нм! Но самое важное, что впервые в истории Alpina доработанная «пятерка» BMW получила полный привод. Его мастера из Бухлоэ решили не трогать: система xDrive  целиком позаимствована у обычных BMW пятой серии. Двигатель агрегатирован с 8-ступенчатым «автоматом».

Alpina D5 Sportdiesel является одним из самых динамичных дизельных автомобилей в мире. До «сотни» он разгоняется за 4,9 секунды, 200 км/ч преодолевает спустя 20 секунд с момента старта. Максимальная скорость равна 275 км/ч.

Внешне Alpina D5 S от обычных «пятерок» BMW легко отличить по иному аэродинамическому обвесу, 20-дюймовым кованным колесам и спортивной выхлопной системе.

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При написании новости использовалась информация:
Alpina

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