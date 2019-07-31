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31 июл 2019

Alpina вывела на тесты 600-сильную BMW X7

Alpina вывела на тесты 600-сильную BMW X7

Немецкое тюнинг-ателье Alpina начало тесты собственной версии большого кроссовера X7, которая должна дебютировать на Франкфуртском автосалоне

Говорить о внешности данного автомобиля нет никакого смысла- кроссовер кардинальным образом не изменится, возможно ему добавят несколько индивидуальных черт, но их явно не будет много. Главное же новшество будет скрываться под капотом. Речь идет, разумеется, о двигателе.  Предполагается, что новинка получит силовую установку мощностью более 600 лошадиных сил.

По предварительным данным, речь идет о форсированном 4,4-литровом агрегате V8 с двумя турбинами, развивающем 600 л. с. и 800 Н•м крутящего момента. Именно таким мотором комплектуется седан Alpina B7 xDrive — доработанная версия флагманской «семерки» BMW. Не исключено, что Alpina также подготовит дизельную модификацию кроссовера, которая в заводской модификации выдает 400 сил.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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