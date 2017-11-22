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22 ноя 2017

Aston Martin представил новый Vantage

Aston Martin представил новый Vantage
Автор фото: фирма-производитель

Компания Aston Martin рассекретила купе Vantage нового поколения. Модель очень важна для британцев: предыдущий Vantage стал самой продаваемой моделью Aston Martin. Одного взгляда на новинку достаточно, чтобы понять: у Vantage образца 2017 года есть шансы стать еще более успешным.

Помните Aston Martin DB10? Эта машина была создана всего в нескольких экземплярах для очередной серии Бондианы, а серийные машины перескочили с DB9 сразу на DB11. Так вот, новый Vantage своими линиями практически полностью повторяет DB10, который купить нельзя ни при каких условиях!

Суперкар создан на той же платформе, что и DB11 с пространственной алюминиевой рамой под внешними кузовными панелями.  Подвеска тут решена по той схеме, но в Aston Martin говорят, что переработали более 70% ее компонентов.

Купе получило двигатель, разработанный Mercedes-AMG: это V8 с двойным турбонаддувом, мощность которого в Великобритании довели до 510 л.с. Двигатель агрегатируется 8-ступенчатым «автоматом» ZF. Разгон до 100 км/ч занимает 3,6 секунды, максимальна скорость равна 313 км/ч.

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