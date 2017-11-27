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27 ноя 2017

Aston Martin продал почти все запланированные на год Vantage

Aston Martin продал почти все запланированные на год Vantage
Автор фото: фирма-производитель

Компания Aston Martin продолжает делать один продукт успешнее другого, причем, кажется, окончательно вышла из кризиса. Не успели британцы рассекретить новое поколение Vantage, как объявили о том, что практически весь годовой тираж этой модели распродан.

Об успехе Vantage объявил глава компании Энди Палмер. Причем даже тем счастливичкам, что были в первых рядах заказчиков придется прилично ждать: первые Vantage будут доставлены клиентам лишь во втором квартале следующего года.

Напомним, что новый Vantage построен на укороченной платформе суперкара DB11, а его дизайн во многом пересекается с DB10, который не продавался, а был изготовлен всего в нескольких экземплярах для очередной бондианы.

Машина получила 4-литровыйдвигатель с двойным турбонаддувом производства Mercedes-AMG, мощность которого в Aston Martin довели до 510 л.с.

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При написании новости использовалась информация:
Automotive News

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