Компания Aston Martin продолжает делать один продукт успешнее другого, причем, кажется, окончательно вышла из кризиса. Не успели британцы рассекретить новое поколение Vantage, как объявили о том, что практически весь годовой тираж этой модели распродан.

Об успехе Vantage объявил глава компании Энди Палмер. Причем даже тем счастливичкам, что были в первых рядах заказчиков придется прилично ждать: первые Vantage будут доставлены клиентам лишь во втором квартале следующего года.

Напомним, что новый Vantage построен на укороченной платформе суперкара DB11, а его дизайн во многом пересекается с DB10, который не продавался, а был изготовлен всего в нескольких экземплярах для очередной бондианы.

Машина получила 4-литровыйдвигатель с двойным турбонаддувом производства Mercedes-AMG, мощность которого в Aston Martin довели до 510 л.с.