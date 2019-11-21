Aston Martin представил свой первый кроссовер

После 106 лет производства спорткаров Aston Martin наконец пришел к формату SUV

Если говорить о дизайне, то фирменная передняя решетка не позволит спутать Aston Martin DBX с кроссовером другой марки. Сзади не составит труда провести параллель с Aston Martin Vantage, однако, на этом все сходства заканчиваются. В целом можно отметить, что облик кроссовера получился очень самобытным.

Если говорить о технике, то здесь британцы решили задействовать связи с Daimler AG. Под капотом нового кроссовера разместился мотор от Mercedes AMG - 4,0-литровая «восьмерка» с двойным турбонаддувом и мощностью в 550 лошадиных сил. Немецкая сторона поделилась и 9-ступенчатым «автоматом» с раздаточной коробкой. Любопытно, что в новом кроссовере используется собственная платформа, унифицированная с спорткарами DB11 и DBS.