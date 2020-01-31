Кроссовер Aston Martin добрался до России

Спустя два с небольшим месяца после мирового дебюта Aston Martin DBX первый кроссовер люксовой британской марки официально добрался до России

Кроссовер комплектуется 4,0-литровым битурбо V8 Mercedes-AMG, который выдаёт 550 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Мотор работает в тандеме с девятидиапазонным «автоматом» и полным приводом с муфтой подключения передней оси. Такой набор агрегатов разгоняет кроссовер до 100 км/ч за 4,5 секунды и позволяет развить максимальную скорость в 291 км/ч. Позднее модель могут снабдить двигателем V12 собственной разработки «Астона».

Производство модели начнётся летом, и с июня в страну будут поставлять по шесть машин в месяц. Сообщается, что квота на нашу страну составляет 83 автомобиля - большая часть кроссоверов уже зарезервирована.