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31 янв 2020

Кроссовер Aston Martin добрался до России

Кроссовер Aston Martin добрался до России
Автор фото: фирма-производитель

Спустя два с небольшим месяца после мирового дебюта Aston Martin DBX первый кроссовер люксовой британской марки официально добрался до России

Кроссовер комплектуется 4,0-литровым битурбо V8 Mercedes-AMG, который выдаёт 550 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Мотор работает в тандеме с девятидиапазонным «автоматом» и полным приводом с муфтой подключения передней оси.  Такой набор агрегатов разгоняет кроссовер до 100 км/ч за 4,5 секунды и позволяет развить максимальную скорость в 291 км/ч. Позднее модель могут снабдить двигателем V12 собственной разработки «Астона».

Производство модели начнётся летом, и с июня в страну будут поставлять по шесть машин в месяц. Сообщается,  что квота на нашу страну составляет 83 автомобиля - большая часть кроссоверов уже зарезервирована. 

При написании новости использовалась информация:
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