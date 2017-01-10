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10 янв 2017

Audi сокращает свою российскую линейку

Audi сокращает свою российскую линейку
Автор фото: неткаршоу.ком

Немецкая компания Audi прекратила продажи компактного хэтчбека A1 на российском авторынке.

Российское подразделение немецкого автопроизводителя прекратило прием заказов на трехдверный хэтчбек A1 и его пятидверную модификацию Sportback. Официального сообщения от пресс-службы компании не поступало, однако с русскоязычной версии сайта Audi исчезла вся информация об автомобиле.

Напомним, что впервые трехдверный немецкий хэтч был представлен широкой публике еще 7 лет назад в рамках Международного автосалона в Женеве, а его серийное производство было налажено на предприятии компании в Бельгии. В основу автомобиля легла платформа PQ25, которая также использовала в конструкции немецкого Volkswagen Polo и испанского Seat Ibiza.

В 2011 году на конвейер встала пятидверная модификация Sportback, а в 2014 году компания начала выпускать «заряженные» S1. Тогда же, в 2014-ом, трехдверный и пятидверный хэтч пережили первый рестайлинг. Одним из самых важных нововведений стала фирменная система Audi Drive Select (ADS), которая содержала несколько пресетов настроек, регулирующих алгоритм работы роботизированной коробки передач S-tronic, отклик двигателя на нажатие педали акселератора и жесткость подвески. 

На российском рынке автомобиль был представлен с урезанной моторной гаммой. Из пяти силовых агрегатов российским клиентам Audi было доступно только три – речь идет о турбированных бензиновых TFSI с рабочим объемом 1,2 литра, 1,4 литра и 1,8 литра. До недавнего времени Audi A1 в стартовой комплектации можно было приобрести по цене от 1 240 000 рублей.

Хэтчбек позиционировался на российском рынке как ближайший конкурент британским Mini, а также французскому премиальному DS 3.

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При написании новости использовалась информация:
Uincar, Wroom, Автостат

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