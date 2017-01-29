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29 янв 2017

Audi планирует пополнить семейство A3 новым купе

Audi планирует пополнить семейство A3 новым купе
Автор фото: неткаршоу.ком

Британское издание «Auto Express» со ссылкой на собственные источники сообщает, что немецкая компания Audi готовится выпустить совершенно новую модель, которая пополнит ряды семейства A3.

По данным издания, немецкий автопроизводитель в настоящее время ведет работу над новым автомобилем, который дополнит собой уже существующие седан и 3-х и 5-дверные хэтчбеки в семействе A3. Предполагается, что новинка будет выполнена в кузове четырехдверного купе и на мировом рынке станет основным конкурентом немецкого Mercedes-Benz CLA.

Как полагают некоторые эксперты, введение в строй новой модели позволит поднять семейство A3 до представительского класса. Аналогичные меры в свое время принял другой член «большой тройки» немецких автопроизводителей – Mercedes-Benz, который вывел на рынок ряд дорогих компактных моделей, к примеру, CLA и его модификацию Shooting Brake, что позволило ему укрепить свои позиции в данном сегменте.

Ожидается, что внешне модель будет сильно напоминать уменьшенную копию A5 Sportback, а в его основу ляжет глобальная модульная платформа концерна Volkswagen AG – MQB, на которой построено все семейство A3 нового поколения. Впрочем, для использования в конструкции четырехдверного купе немецким инженерам придется доработать платформу. В частности, увеличить ее габаритную длину, чтобы предоставить пассажирам больше свободного пространства в салоне.

Внутри автомобиля могут появиться некоторые нововведения, которые были использованы в новом A8 – практически полностью сенсорный интерфейс, цифровая приборная панель, возможность управления частью функций со смартфона и т.д..

К сожалению, никакой технической информации о новинке пока нет. Вероятная дата релиза – конец 2019 года.

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При написании новости использовалась информация:
Auto Express, Uincar, Колеса.ру

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