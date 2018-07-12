Автопроизводители уже несколько лет используют российские дороги, которые иногда больше похожи на направления, для тестов прототипов своих будущих моделей

В этот раз в объективы фотошпионов (им поневоле стал блогер Давид Межунц) попал замаскированный кроссовер Q3 следующего поколения. Снимок был сделан в Карелии. Машина сильно замаскирована, но маскировка неспособна скрыть тот факт, что кроссовер переживет эволюционные изменения. Задние фонари и архитектура багажной двери будут пересекаться с флагманским кроссовером Q8. Спереди машины также будут похожи: у нового поколения Q3 будет большая гексагональная радиаторная решетка, агрессивный бампер и узкие фары.

Кроссовер заметно увеличится в размерах, вырастет и колесная база, что сделает салон более просторным, а багажник более вместительным. Но за счет перевода Q3 на модульную платформу MQB со старой PQ35 кроссовер заметно потеряет вес: в зависимости от версии новое поколение будет легче предыдущего на 40-100 килограммов.

Линейка двигателей будет состоять из нового 1,5-литрового турбодвигателя мощностью 150 л.с., 2-литрового силового агрегата мощностью 180 л.с. и 2-литрового турбодизеля в нескольких вариантах форсировки.