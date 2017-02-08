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8 фев 2017

Audi планирует значительное расширение своей RS-линейки

Audi планирует значительное расширение своей RS-линейки
Автор фото: неткаршоу.ком

Австралийское издание «Motoring» со ссылкой на информированные источники сообщает о готовящемся расширении линейки «заряженных» автомобилей немецкой компании Audi.

Об этом журналистам рассказал сам руководитель спортивного подразделения немецкого автопроизводителя Audi Sport Штефан Винкельманн. По его словам, в этом процессе особое внимание будет уделено SUV-сегменту.

«Впереди автосалон в Женеве, который будет очень важен для нас. Там мы откроем новую эру для Audi Sport в сегменте кроссоверов. Наша задача — расширять линейку RS-моделей и, с учётом роста сегмента кроссоверов и спроса на их спортивные модификации, приоритет для развития очевиден», - заявил он.

Предполагается, что первым автомобилем в этой линейке станет RS-версия кроссовера Q5, который и будет выставлен на стенде компании в рамках грядущего моторшоу. Как и стандартный кроссовер, Audi RS Q5 будет построен на глобальной платформе немецкого автопроизводителя MLB Evo. Ожидается, что автомобиль будет оснащаться либо турбированным 2,9-литровым бензиновым двигателем с отдачей около 450 л.с., либо трехлитровым V6.

Следующиим «заряженными» автомобилями в череде новинок станут: компактный Audi RS Q2, а также Audi RS Q4 и Audi RS Q6. Будет ли выпущена «горячая» модификация для Q7, Винкельман, к сожалению, не уточнил.

Напомним, что на данный момент линейка «заряженных» моделей от Audi Sport представлена семью моделями: RS3, RS Q3, RS4, TT RS, RS6, RS7 и R8.

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При написании новости использовалась информация:
Коммерсантъ, Motoring, Autonews

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