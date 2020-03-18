Audi Q5 может превратиться в кросс-купе

Немецкая фирма якобы собирается показать миру свой ответ BMW X4 уже нынешней осенью

Издание Autozeitung.de утверждает, что разработка нового кросс-купе идет полным ходом, а представлено оно будет вместе с рестайлинговой версией традиционного Q5. Конкурировать новинке с предполагаемым именем Q5 Sportback предстоит, как легко догадаться, с BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe.

По всей видимости, моторную гамму кросс-купе одолжит у стандартной Q5 (в России вседорожник предлагается с 249-сильной двухлитровой «четверкой» и дизелем аналогичной мощности, но объемом 3,0 л). Однако издание заявляет, что в Audi всерьез подумывают и о выпуске «подогретой» модификации SQ5 Sportback – возможной альтернативе, скажем, Mercedes-AMG GLC 43. Дебют обеих новинок якобы запланирован на нынешнюю осень, а на рынке Европы кроссоверы должны появиться весной следующего года.