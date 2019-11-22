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22 ноя 2019

Начался масштабный отзыв Audi Q5

Начался масштабный отзыв Audi Q5
Автор фото: фирма-производитель

Росстандарт объявил о начале отзывной кампании, затрагивающей 9 469 экземпляров Audi Q5 2017-2019 годов

По данным ведомства, причиной отзыва стало то, что из-за скручивающего смещения выступ накладки задней колесной арки может сойти с креплений. В одних случаях крепление просто ослабнет, а в других существует вероятность полного отделения накладки. В рамках кампании на кроссоверах проведут бесплатный ремонт: закрепят выступ накладки двумя модифицированными фиксаторами.

Любопытно, что эта модель уже попадала под отзыв в России летом этого года по той же причине – тогда ремонт потребовался семи тысячам кроссоверов. В любом случае,  все владельцы машин с потенциальной поломкой будут уведомлены о необходимости посещения сервиса.  Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем на сайте Росстандарта.

При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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