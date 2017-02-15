Немецкая компания Audi поделилась подробностями обновленной версии «заряженного» хэтчбека RS3 Sportback, который «вживую» будет представлен на стенде компании в рамках грядущего Международного автосалона в Женеве.

За месяц до официальной презентации рестайлинговой версии хот-хэтча RS3 Sportback немецкий автопроизводитель раскрыл все карты относительно будущей новинки. Так, новую версию немецкого хэтча можно будет отличить от дорестайлинговой по новой радиаторной решетке Singleframe, увеличенным воздухозаборникам, новым бамперам и т.д. – одним словом автомобиль получил стандартный набор внешних изменений для этой процедуры.

Под капотом новинки будет располагаться 5-цилиндровый TFSI с рабочим объемом 2,5 литра и отдачей в 400 л.с. (480 Нм). Этот агрегат, который мощнее предшественника на 33 л.с., позволяет хэтчбеку с места набрать первые 100 км/ч всего за 4,1 секунды, при этом его максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч. Впрочем, за дополнительную плату лимит можно повысить на 30 км/ч.

В комплекте с этим двигателем будет поставляться фирменная система полного привода quattro с электрогидравлической многодисковой муфтой, а также семиступенчатая КПП S tronic.

Уже в «базе» автомобиль будет укомплектован: литыми 19-дюймовыми колесными дисками, шинами размерностью 235/35, комплектом спортивных кресел с обивкой из черной кожи Feinnappa; мультифункциональным рулевым колесом с кожаной же отделкой; фирменным индукционным зарядным устройством Audi phone box; мультимедийной системой с сенсорным экраном и возможностью управления голосом; аудиосистемой от компании Bang & Olufsen мощностью 705 Вт.

Кроме того, обновленный Audi RS3 Sportback получит целый ряд электронных систем и ассистентов, среди которых можно выделить: систему экстренного торможения, систему контроля поперечного движения сзади, а также ассистент при движении в пробке, который работает на скоростях до 65 км/ч.

Несмотря на то, что официальная презентация автомобиля еще впереди, официальные представители Audi уже назвали ориентировочные сроки появления обновленного RS3 Sportback в нашей стране. Так, новинка станет доступна для российских клиентов компании ближе к концу текущего года.