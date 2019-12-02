Новая Audi RS3 станет гибридом

Семейство «заряженных» моделей Audi RS3 сохранит верность рядной наддувной «пятёрке» объёмом 2,5 литра. Мотористы Audi адаптируют силовой агрегат под современные экологические стандарты, добавив умеренно-гибридную надстройку

Немецкое издание Autobild прогнозирует, что RS3 третьего поколения обзаведётся 48-вольтовой гибридной системой, знакомой по кроссоверу RS Q8, универсалу RS6 и лифтбеку RS7, сохранит полный привод и роботизированную трансмиссию. Также есть предположения, что мощность пятицилиндрового двигателя возрастёт с нынешних 400 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента до примерно 410 лошадиных сил, что может позволить хот-хэтчу выйти из четырёх секунд в разгоне с места до 100 километров в час.

Что касается внешности, то новинка может получить фирменную шестиугольную радиаторную решётку и «унаследует» угловатые передние фары в стиле дорестайлинговой модели RS4 Avant. По шпионским снимкам известно, что новинка станет шире предшественника. Что касается дебюта, то, по предварительным данным, он состоится не раньше конца 2022 года.