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2 дек 2019

Новая Audi RS3 станет гибридом

Новая Audi RS3 станет гибридом
Автор фото: фирма-производитель

Семейство «заряженных» моделей Audi RS3 сохранит верность рядной наддувной «пятёрке» объёмом 2,5 литра. Мотористы Audi адаптируют силовой агрегат под современные экологические стандарты, добавив умеренно-гибридную надстройку

Немецкое издание Autobild прогнозирует, что RS3 третьего поколения обзаведётся 48-вольтовой гибридной системой, знакомой по кроссоверу RS Q8, универсалу RS6 и лифтбеку RS7, сохранит полный привод и роботизированную трансмиссию. Также есть предположения, что мощность пятицилиндрового двигателя возрастёт с нынешних 400 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента до примерно 410 лошадиных сил, что может позволить хот-хэтчу выйти из четырёх секунд в разгоне с места до 100 километров в час.

Что касается внешности, то  новинка может получить фирменную шестиугольную радиаторную решётку и «унаследует» угловатые передние фары в стиле дорестайлинговой модели RS4 Avant. По шпионским снимкам известно, что новинка станет шире предшественника. Что касается дебюта, то, по предварительным данным, он  состоится не раньше конца 2022 года.

При написании новости использовалась информация:
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