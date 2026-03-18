18 мар 2026

Audi готовит возвращение модели A2

Audi готовит возвращение модели A2
Компания Audi официально подтвердила возвращение модели A2, но в совершенно новом формате. Audi A2 выйдет на рынок в виде электрокара и станет «входным билетом» в линейку E-Tron

Фактически A2 E-Tron станет самой доступной моделью бренда и заменит бензиновые Audi A1 и Audi Q2. Судя по опубликованному тизеру, компания готовит компактный электрический кроссовер. А позиционироваться «двойка» будет на уровень выше электрического Volkswagen ID.3, который в скором будущем превратится в ID.3 Neo.

Премьера модели запланирована на осень текущего года. Производство наладят в Ингольштадте, а продажи в Европе стартуют либо к концу этого года, либо в начале 2027-го.

Параллельно Audi готовит сразу несколько крупных премьер. В ближайшее время дебютируют новое поколение Audi Q7 и флагманский Audi Q9, а также обновленный Audi Q4 E-Tron. На этом фоне неопределенной остается судьба Audi A8, для которого пока не анонсирован прямой преемник.
 

