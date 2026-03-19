Audi показала мощный электрокроссовер E7X с запасом хода более 700 км

Суббренд AUDI, созданный для китайского рынка, представил свою вторую модель E7X. Это крупный электрический кроссовер, полноценная премьера которого ожидается на Пекинском автосалоне в этом году

Судя по опубликованным изображениям, дизайн новинки выполнен в актуальной стилистике бренда и выделяется сложной светодиодной оптикой, оформленной в виде прямоугольника, скрытыми дверными ручками, камерами вместо боковых зеркал и лидаром на крыше. Об интерьере информации пока нет.

Сообщается, что базовая версия оснащена одним электромотором мощностью 400 л.с. Старшая полноприводная модификация получила два электродвигателя суммарной мощностью 670 л.с. Заявленный разгон до «сотни» — 4 с. Все версии комплектуются аккумуляторами от CATL емкостью 109 кВт*ч. Заявленный запас хода — 751 км.