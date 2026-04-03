5-цилиндровый двигатель Audi уходит из Европы, но остается в строю

Audi прощается с одним из своих самых узнаваемых двигателей на европейском рынке. 5-цилиндровый турбомотор объемом 2,5 литра вскоре исчезнет из модельной линейки в регионе, однако история двигателя на этом не завершится

Компания подтвердила, что к середине 2027 года производство Audi RS3 для Европы будет прекращено. Причина заключается во вступлении в силу более жестких экологических стандартов, которые делают дальнейшую адаптацию двигателя экономически нецелесообразной.

При этом сама модель не исчезнет с мирового рынка. RS3 в кузовах седан и хэтчбек продолжит выпускаться для других государств, где требования к выбросам остаются менее строгими. Производство будет организовано на заводе в Венгрии, а экспорт наладят в страны Северной Америки и ряда других регионов.

Дебют 5-цилиндрового двигателя состоялся еще в 1970-х годах, и с тех пор он стал визитной карточкой спортивных моделей бренда. Сегодня RS3 остается последним серийным автомобилем Audi с таким двигателем, поскольку другие модели с этой архитектурой уже сняты с производства.

