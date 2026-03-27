Audi вывел на китайский рынок обновленную версию A6L

Модель также получила гибридную силовую установку с двигателем V6. Стоимость Audi A6L начинается от 322 900 юаней (3,77 млн рублей)

Седан построен на модульной платформе PPC и заметно прибавил в размерах. Габариты модели: длина – 5142 мм, ширина – 1887 мм, а высота – 1464 мм. Внешне автомобиль выделяется крупной решеткой радиатора, новой светотехникой и спортивными бамперами с L-образными накладками. Внутри установлено несколько экранов, включая 14,5-дюймовый центральный тачскрин, 11,9-дюймовую цифровую «приборку» и 10,9-дюймовый дисплей для переднего пассажира. Также оснащение включает проекционный экран на лобовое стекло диагональю 13,1 дюйма, беспроводные зарядки для телефонов и D-образное рулевое колесо.

Стандартная версия получила получила 2,0-литровый мотор мощностью 201 л.с., который работает в паре с 48-вольтовым стартер-генератором и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, передающей тягу на передние колеса. Вторая по старшинству версия оснащена той же связкой, но с более мощным турбомотором на 268 л.с. Этот же агрегат устанавливается на полноприводную модификацию, в которой он работает в паре с 24-сильным электромотором, интегрированным в 7-ступенчатый «робот». На вершине линейки находится гибридная версия с 3,0-литровым V6 и тем же 24-сильным электродвигателем. Заявленный разгон до «сотни» – 4,6 с.