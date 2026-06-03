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3 июн 2026

Audi готовит к дебюту новое поколение кроссовера Q7

Audi готовит к дебюту новое поколение кроссовера Q7
Автор фото: фирма-производитель

Немецкий производитель уже опубликовал первый тизер модели, подтвердив скорый дебют модели

Нынешний Audi Q7 второго поколения был представлен еще в январе 2015 года на автосалоне в Детройте. За более, чем 11 лет на конвейере модель пережила два обновления, и теперь компания окончательно готова к смене генерации. Однако пока неясно, насколько будут сильные изменения во внешности. На единственном изображении можно увидеть только часть кузова версии S-Line в фирменном синем цвете Alopias Blue. Также можно заметить традиционные дверные ручки, что сегодня становится редкостью даже среди премиальных моделей. Ожидается, что в салоне на передней панели расположится три отдельных экрана (“приборка” и два тачскрина мультимедийной системы). Кроме этого, компания пообещала значительно улучшить качество материалов отделки.

Информации о силовых агрегатах пока нет. По предварительным данным, кроссовер получит бензиновые и дизельные двигатели V6. В перспективе возможен выход спортивной версии SQ7 с мотором V8 и перезаряжаемого гибрида.

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