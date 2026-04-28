Обновленный электрический Audi Q4 лишился кнопок, но получил прибавку к запасу хода

Компания Audi представила обновленную версию электрического кроссовера Audi Q4 E-Tron. Рестайлинг принес заметные изменения в салоне и оснащении, хотя внешний облик остался практически без изменений

Главное нововведение в интерьере связано с отказом от физических кнопок управления системой климат-контроля. Теперь все функции сосредоточены в центральном тачскрине с 12,8-дюймовым экраном. Здесь также имеется 11,9-дюймовая цифровая приборная панель и опциональный 12-дюймовый дисплей мультимедийной системы для переднего пассажира.

Q4 E-Tron стал первым электромобилем Audi с поддержкой двунаправленной зарядки. Функция Vehicle to Load позволяет использовать автомобиль как источник энергии с мощностью до 2,3 кВт через розетку в багажнике. При использовании адаптера мощность можно увеличить до 3,6 кВт. Кроме этого, версия с батареей на 82 кВт*ч теперь поддерживает зарядку мощностью до 185 кВт против прежних 175 кВт. Такая прибавка позволит «заправиться» на 180 км запаса хода примерно за 10 минут. В свою очередь, зарядка аккумулятора с 10% до 80% занимает 27 минут. Заявленный максимальный запас хода – 592 км у версии Sportback, тогда как у стандартного Q4 – 451 км (по циклу WLTP).