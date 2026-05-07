Audi вернула к жизни легендарный болид Auto Union Lucca

Компания Audi восстановила один из самых необычных и знаковых гоночных автомобилей довоенной эпохи. Речь идет о Auto Union Lucca, который в 1935 году считался самым быстрым гоночным автомобилем в мире

Проектом занималось подразделение Audi Tradition совместно со специалистами британской компании Crosthwaite & Gardiner. На полную реконструкцию машины ушло три года. Премьера болида состоялась в итальянской Лукке, где почти 91 год назад автомобиль установил свой знаменитый рекорд скорости.

Исторический заезд прошел 15 февраля 1935 года на прямом участке автострады между Песчией и Альтопашо. За рулем находился Ханс Штук, известный под прозвищем «Король гор». Автомобиль показал среднюю скорость 320,267 км/ч, а максимальная скорость достигла 326,975 км/ч.

Для своего времени Auto Union Lucca был настоящим инженерным прорывом. Машина получила обтекаемый кузов с коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,43. В конструкции использовались алюминиевые панели, колеса с колпаками и характерный длинный “хвост”.

Оригинальный автомобиль оснащался 5,0-литровым двигателем V16 мощностью 343 л.с. Однако в современной реконструкции используется 6,0-литровый 16-цилиндровый мотор мощностью 520 л.с. от гоночного Auto Union Type C. Кроме того, инженеры модернизировали систему охлаждения для участия в демонстрационных заездах.