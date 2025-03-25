Audi готовит новый электрокар: 700 км без подзарядки и разгон до “сотни” за 3,6 секунды

На Шанхайском автосалоне в следующем месяце компания Audi представит свой новый электрокар AUDI E. Эта модель создана эксклюзивно для китайского рынка, но в будущем может появиться и в остальном мире

Ранее Audi продемонстрировала одноименный концепт и, судя по утекшей информации, серийная версия практически ничем не будет отличаться от него. Единственное, у модели могли только упростить оптику, отказавшись от сложного светящегося рисунка в передней части.

В основе конструкции – новая платформа, разработанная совместно с SAIC. Автомобиль оснащен электрической силовой установкой мощностью 775 л.с. Разгон до “сотни” - всего 3,6 с. Ожидается, что запас хода на одном заряде аккумулятора составит около 700 км., а за 10 минутную зарядку можно “заправиться” на 300 км пробега. Другие детали пока не раскрываются.