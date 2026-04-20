20 апр 2026

Audi ищет способ спасти 5-цилиндровый мотор с помощью гибридной системы

Компания Audi не спешит окончательно прощаться со своим культовым 5-цилиндровым двигателем, несмотря на ужесточение экологических стандартов в Европе. В условиях введения норм Euro 7 производителю пришлось отказаться от этого мотора на домашнем рынке, однако инженеры уже ищут пути его возвращения

Об этом сообщил руководитель подразделения Audi Sport Рольф Михль, подтвердив, что компания рассматривает различные сценарии сохранения силового агрегата. Одним из наиболее вероятных решений является интеграция 5-цилиндрового 2,5-литрового двигателя в гибридную систему.

По предварительным данным, для соответствия новым стандартам потребуются серьезные изменения конструкции мотора. Это касается как снижения выбросов, так и общей мощности установки. При этом в Audi подчеркивают, что готовы рассматривать любые варианты, которые позволят сохранить характер и узнаваемость двигателя.

В то же время на других рынках мотор останется в линейке без изменений. Модели Audi RS3 и Audi RS3 Sportback продолжат оснащаться рядной «пятеркой» за пределами Европы, где требования к выбросам менее жесткие.
 

