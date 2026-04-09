Электрический AUDI E7X обошел Porsche Macan и Xiaomi YU7 на трассе

Новый электрический кроссовер AUDI E7X установил рекорд среди SUV на трассе Asia’s First Ridge Circuit в китайской провинции Чжэцзян

Испытания проходили на трассе длиной 2.42 км с 31 поворотом, перепадом высот на 71 метр и уклонами до 45 градусов. AUDI E7X показал время круга 1 минута 47.93 секунды, обогнав таких соперников, как Porsche Macan 4 Electric с результатом 1:49.09 и Xiaomi YU7 Max, проехавший трассу за 1:52.23.

В заезде участвовала полноприводная версия AUDI E7X, которая оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 680 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км в час занимает 3,9 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 230 км/час. Кроссовер получил полноуправляемое шасси (с возможностью поворота четырьмя колесами), тормоза Brembo и пневмоподвеску. Важную роль в установлении рекорда сыграли и трековые шины Pirelli.

Публичный дебют электрического AUDI состоится 24 апреля на автосалоне в Пекине. Предварительно известно, что покупателям будут доступны две батареи емкостями 100 кВтч и 109.3 кВтч, которые обеспечат запас хода до 635 и 751 км соответственно.

