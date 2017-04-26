Роспатент зарегистрировал за BMW облик седана 1-й серии, модели, которая разрабатывалась исключительно для китайского рынка. Так что, не исключен тот факт, что компактный седан может появиться и на российском рынке

Напомним, что как и хэтчбек, седан 1-й серии построен на переднеприводной платформе UKL. Китайцам он будет предложен с 1,5-литровым турбомотором мощностью 136 л.с. и 2-литровым бензиновым силовым агрегатом (192 и 231 л.с.). Для «младшего» мотора в базе предлагается 6-ступенчатая «механика», а для мощных вариантов — 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

В России, как и в Китае, седаны пользуются популярностью, даже если они небольшого размера. По мнению покупателей автомобиль с таким типом кузова выглядит солиднее хэтчбека или универсала. Так что, вполне вероятен тот факт, что седан BMW 1-й серии будет доступен и в России. К тому же, для BMW Russland импорт автомобилей из Поднебесной не в новинку: в 2013 году компания ввезла в Россию несколько удлиненных версий седана 5-Series, которые также предназначались только для китайского рынка. Российские дилеры продавали данные автомобили исключительно корпоративным покупателям.