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11 май 2017

BMW представила обновленную «копейку»

BMW представила обновленную «копейку»
Автор фото: фирма-производитель

BMW 1-й серии — единственный заднеприводный хэтчбек в премиум-сегменте. Баварская «копейка» нынешнего поколения с 2011 года разошлась тиражом в миллион экземпляров, причем 70% от всего объема продаж пришлось на Европу. Вполне логично, что на закате жизненного цикла в BMW слегка обновили хэтчбек

Внешние отличия нужно искать с микроскопом. У BMW 1-Series появились новые линии исполнения: Sport Line Shadow, M Sport Shadow и M140i Edition Shadow. Все они отличаются от обычных версий черной радиаторной решеткой, темной «подложкой» светодиодных фар и тонированными задними фонарями.

В гамме цветов появились два новых — Sunset Orange и Seaside Blue. Линейка колесных дисков расширилась пятью новыми моделями диаметром 17 и 18 дюймов.

В интерьере изменений чуть больше. Полностью обновилась приборная панель, центральная консоль получила отделку элементами, окрашенными в «рояльный» лак, появился подстаканник, который может закрываться сдвижной крышкой, появились новые материалы отделки. Ну и самое главное: система iDrive последнего поколения с голосовым управлением и опциональная навигационная система Professional с 8,8-дюймовым экраном в качестве опции. Последняя имеет поддержку Apple CarPlay. Также, после обновления на «копейку» можно заказать беспроводную зарядку для смартфона, а также точку доступа в Интернет, к которой можно подключить до десяти устройств по Wi-Fi.

Аналогичные изменения произошли и с купе и кабриолетом BMW 2-Series.

Данное обновление — последнее для нынешнего поколения. В таком виде BMW 1-Series продержится еще пару лет, а затем ему на смену придет новое поколение. Не исключено, что оно будет переднеприводным.

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При написании новости использовалась информация:
BMW

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