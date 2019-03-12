Что случилось с малышом

BMW 1 Series следующего поколения перейдет на новую платформу и будет электрифицирован

Долгое время BMW 1 Series наравне со старшими моделями использовала классическую заднеприводную компоновку. Однако, в 2017 году на автомобильной выставке в Гуанчжоу был представлен седан 1 Series в кузове F52, базирующийся на переднеприводной модульной платформе UKL2. Он оснащается лишь компактными четырехцилиндровыми турбированными двигателями объемом 1,5–2,0 литра, и ожидалось, что хэтчбеки позаимствуют эту концепцию.

Однако, по последним данным стало известно, что хэтчбеки получат совершенно иную платформу. Как сообщает британское издание Autocar, третья генерация 1 Series будет базироваться на новой платформе FAAR, которая разработана как раз таки с прицелом на электрификацию: на ее основе можно создать не только бензиновые и гибридные модификации, но и полностью электрические версии.

Базовым для 1 Series нового поколения станет обновленный трехцилиндровый 1,5-литровый турбированный мотор, мощность которого пока не раскрывается. Также останется в строю и 2,0-литровый двигатель, который будет предлагаться в нескольких версиях, никуда не денутся и дизели. А вот самую быструю модификацию, которая должна получить индекс M130iX, оснастят 2,0-литровой гибридной силовой установкой и полным приводом.