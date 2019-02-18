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18 фев 2019

Преемственность поколений

Преемственность поколений

В сети появились снимки интерьера хэтчбека BMW 1 серии нового – третьего – поколения.  Интересно, что салон чуть ли не в точности копирует интерьер другой модели баварского автопроизводителя

Дизайн интерьера автомобиля претерпел значительные изменения, если сравнивать его с салоном актуальной версии модели. Нюанс заключается лишь в том, что это точная копия салона нового BMW 3-й серии, от которого дизайн панели приборов и центральной консоли, а также дверей, не отличается даже цветовой гаммой. Единственное отличие можно заметить  лишь в необычной подсветке интерьера.

С одной стороны, производителю можно было проявить побольше оригинальности. С другой стороны, как бы то ни было, новый BMW 1-й серии получит качественный эргономичный салон. Кстати, скорее всего, компания больше не будет выпускать модель в трехдверном кузове. Косвенным намеком на это может служить тот факт, что подобных экземпляров на тестах замечено не было.

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За Рулем , auto.ru Журнал

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