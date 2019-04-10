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10 апр 2019

Самый младший BMW запечатлели без камуфляжа

Самый младший BMW запечатлели без камуфляжа

Недавно компания BMW опубликовала снимки новой модели 1-й серии, на которых автомобиль был в камуфляже, однако вскоре появились снимки, где его  можно разглядеть во всей красе

Собственно, опубликовал их болгарский сайт Dizzyriders, который утверждает, что это фото серийной версии автомобиля. Если предположить, что перед нами действительно  фотографии серийного автомобиля, то  в глаза сразу бросаются измененные пропорции кузова. Хэтчбек кажется выше из-за того, что его капот стал короче, в целом  прослеживается сходство с компактным кроссовером X2. 

Что касается техники, то новый переднеприводный BMW 1-й серии получит трех- и четырехцилиндровые турбированные двигатели, которые теперь имеют поперечное расположение. Самым мощным мотором станет 2-литровый двигатель мощностью 306 л.с. и 450 Нм. С такой силовой установкой хэтчбек сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 4,9 секунды.

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За рулем, Авторамблер

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