Шпионы «словили» немецкую единичку

Если бы кому-то в голову пришло переименовать трассу Нюрбургринг, то в числе будущих имен наверняка фигурировало бы нечто со шпионским уклоном - автомобильные марки часто тестируют там свои разработки, а фотографы с удовольствием их «срисовывают»

В этот раз в объективы фотокамер попало новое поколение BMW первой серии. Примечательно, что теперь автомобиль спокойно щеголяет своими формами, пусть и под камуфляжной пленкой, хотя ранее все прототипы были глубоко законспирированы - с полным искажением пропорций.

Что можно сказать о новой «единичке» - многое. Дело в том, что будущее поколение модели переедет на другую платформу и сменит привод. Да, немецкий концерн отправляет в историю задний привод и продольное расположение двигателя - новая модель будет строго на переднем приводе и с «поперечными» моторами. Кстати, предполагается что «единичку» также будут оснащать и полным приводом.

Новая платформа должна положительно повлиять и на пространство в салоне, в нем должно появиться, что называется, больше воздуха, да и багажник должен прибавить в литрах. Кстати, не обманитесь длинным передним свесом, моторчики у новой модели будут небольшими. Компания уже заявляла, что откажется от шестицилиндровых моторов в своих младших автомобилях. Скорее всего, базовым агрегатом для новой «единички» станет трехцилиндровый двигатель, а старшие версии оснастят двухлитровой турбочетверкой с высокой степенью форсировки, такой мотор, например, стоит на кроссовере BMW X2 и выдает целых 306 лошадиных сил.