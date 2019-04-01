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1 апр 2019

Стали известны технические подробности о новом BMW 1-Series

Стали известны технические подробности о новом BMW 1-Series

В конце этого года BMW официально представит новое поколение модели 1-й серии. Уже стали известны подробности об автомобиле и, в частности, о его линейке двигателей

В базовой комплектации BMW 1-й серии оснастят 3-цилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом. Его мощность составит 140 л.с., а объем — 1,5 литра. Эта версия модели получит индекс 118i. То есть версии 116i может не быть. Работать двигатель будет в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

В линейке моторов будет предложен и турбодизель. Оснащенный им автомобиль выйдет под индексом 120d. Под капотом данной версии будет устанавливаться 2-литровый двигатель мощностью 193 л.с. Турбодизельная «единичка» получит 8-ступенчатый автомат и, на выбор покупателя, передний или полный привод xDrive.  К слову, позже появится и версия модели с гибридной силовой установкой. Интересно, что такая версия автомобиля получит обновленную трансмиссию, позаимствованную у нового Mini Countryman.

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