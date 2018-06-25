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25 июн 2018

BMW привезла в Россию самую крутую М2

BMW привезла в Россию самую крутую М2
Автор фото: фирма-производитель

Автомобильные компании не часто радуют российский рынок нишевыми моделями, которые никогда не сделают объемов продаж, но ценимы энтузиастами.

Тем отраднее, что BMW решилась привезти к нам экстремальную версию купе M2 Competition. Причем, в России для купе предложат локальный пакет опций M Special, который включает в себя камеру заднего вида, бесключевой доступ, электрорегулировку передних сидений с функцией «Память» для кресла водителя, систему громкой связи и аудиосистему Hi-Fi Harman Kardon. Стоимость пакета составляет 260 000 рублей. Само купе в России оценено в 4 290 000 рублей.

По сравнению со стандартной версией BMW M2, модель Competition получила более мощный двигатель, оптимизированные настройки подвески, а также ряд элементов экстерьера и интерьера. На купе 3-литровый V6 с двойным турбонаддувом развивает 410 л.с.

За передачу мощности силового агрегата на колеса BMW M2 Competition отвечает 6-ступенчатая механическая коробка передач (входит в базовое оснащение) или 7-ступенчатая коробка передач М DCT c двумя сцеплениями и программой управления Drivelogic (доступна в качестве опции за 332 000 рублей).

Система охлаждения двигателя заимствована от модели BMW M4, при этом ее эффективность увеличена за счет дополнительного радиатора охлаждения и крупных радиаторных решеток с двойными заслонками, перенаправляющими потоки воздуха. BMW M2 Competition выполняет спринт с места до 100 км/ч всего за 4,2 с (за 4,4 с в случае версии с 6-ступенчатой механической коробкой передач), а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Опциональный пакет M Driver’s Package позволяет отодвинуть ограничитель до 280 км/ч.

У BMW M2 Competition иные настройки подвески и системы активного рулеового управления. Три режима M сервотроника, а также новые стабилизаторы поперечной устойчивости, улучшающие точность управления. Была повышена и жесткость кузова за счет установленной под капотом распорки из углеволокна.

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При написании новости использовалась информация:
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