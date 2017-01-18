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18 янв 2017

BMW озвучил российские цены нового 5-Series

BMW озвучил российские цены нового 5-Series
Автор фото: неткаршоу.ком

Пресс-служба немецкой компании BMW опубликовала полный прайс-лист на новое поколение седана 5-Series для российского рынка.

Как указывается в официальном сообщении немецкого автопроизводителя, первые партии новых седанов прибудут российским дилерам BMW уже в марте текущего года. Однако, на первоначальном этапе в нашей стране модель будет представлена в семи комплектациях – 530i, 530i xDrive, 540i xDrive, M550i xDrive, 520d, 520d xDrive, 530d xDrive.

Моторная гамма автомобиля, полностью составленная из двигателей семейства EfficientDynamics, в конструкции которых была применена технология TwinPower Turbo, включает три бензиновых и два дизельных агрегата.

Бензиновая линейка представлена четырехцилиндровым мотором с рабочим объемом 2,0 литра и мощностью 249 л.с. (350 Нм), трехлитровой «шестеркой» с отдачей 340 л.с. (450 Нм) и 4,4-литровым V8, который выдает 462 л.с. (650 Нм).

В дизельную линейку вошли: двухлитровый силовой агрегат мощностью 190 л.с. (400 Нм) и 249-сильный мотор с отдачей 249 л.с..

Кроме того, в конце текущего года компания представит «заряженную» модификацию седана M5, под капотом которой будет установлен турбированный V8 мощностью 600 л.с..

В числе дополнительных опций, помимо обязательной с 1-ого января 2017 года отечественной системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, значатся: система адаптивного круиз-контроля, система контроля полосы движения, система предотвращения столкновений, а также еще целый ряж электронных ассистентов и систем безопасности.

Начальная стоимость этого автомобиля в базовой комплектации составляет 2 990 000 рублей, топовая же версия обойдется будущему владельцу в 3 600 000 рублей.

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При написании новости использовалась информация:
Drive, Авторевю, АвтоВести

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