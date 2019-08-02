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2 авг 2019

Новый BMW 7 Series: без мощных моторов и с электричеством

Новый BMW 7 Series: без мощных моторов и с электричеством
Автор фото: фирма-производитель

Новая модель выйдет на рынок в 2021-ом, однако презентацию седана могут провести совсем скоро, в рамках одного из ближайших автосалонов

Сообщается, что новый  BMW 7 Series может получить полностью электрическую версию. Вполне возможно, что электрокар назовут i7. Ёмкость батареи, вероятно, будет варьироваться от 80 до 120 кВт*ч. На одной зарядке будущий i7 сможет проехать до 700 км. Пока что иной информации о силовой установке нет, но отмечается, что мощность у топовой версии электроседана BMW 7 Series, скорее всего, составит не менее 650 л.с.

Если говорить о традиционных ДВС, то от мощных двигателей V12 и V8 баварский автопроизводитель может отказаться. Предполагается, что их заменят гибридами в составе с 3,0-литровым шестицилиндровым двигателем. Мощность гибридной силовой установки, по предварительным данным, составит 560 л.с.

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