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2 июл 2019

«Ноздрям» BMW нашлось оправдание

«Ноздрям» BMW нашлось оправдание
Автор фото: фирма-производитель

Шеф-дизайнер BMW Адриан ван Хойдонк пожаловался австралийскому изданию Motoring на критику в адрес обновленной «семерки» из-за увеличившихся в размерах «ноздрей» решетки радиатора и объяснил причину их появления

Причина увеличения размера радиаторной решетки, достаточно проста- таким образом была решена проблема визуальной идентичности флагманской модели и более доступной пятой серии.  «Мы получили задачу убедиться, что покупатели понимают разницу между машинами седьмой и пятой серии, а также сразу замечают ее, — поясняет ван Хойдонк. — С выходом новой «семерки» отличия были не так очевидны, однако теперь внешность вызывает массу критики. Моя цель — делать то, что всем нравится, но это не всегда возможно».

Забавно, что радиаторная решетка новых «семерок» стала, в некотором роде, войной между востоком и западом. Дело в том, что основной негатив на «ноздри»  исходил от европейских владельцев, в то время как покупатели из Китая и с Ближнего Востока, напротив, восхитились размерами, так как автомобиль с огромной хромированной решеткой радиатора рассматривается ими как один из символов высокого статуса.

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