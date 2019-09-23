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23 сен 2019

Световая «Смерка» BMW станет самой быстрой в истории марки

Световая «Смерка» BMW станет самой быстрой в истории марки
Автор фото: фирма-производитель

Экологичный автомобиль оснастят двумя электромоторами суммарной мощностью 680 лошадиных сил

Онлайн-изданию BMW Blog стали известны некоторые подробности об электрической версии флагманского седана BMW 7-Series следующего поколения. Топовая версия новинки станет самым мощным серийным автомобилем в истории баварской марки.«Зеленая» модификация «семерки» нового поколения получит обозначение «i7». Базовый вариант автомобиля оснастят двумя электрическими моторами (по одному на каждой оси) суммарной мощностью около 550 лошадиных сил.

Те самые 680 лошадей появятся уже в топовой модификации семерки, с кодовым обозначением 7IS.Такой автомобиль сможет ускоряться с места до «сотни» примерно за три секунды. Что касается запаса хода, то батареи на 120 кВт-ч позволят проехать без подзарядки до 600 километров. Предполагается, что этот электрокар сможет конкурировать с Porsche Taycan.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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