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17 ноя 2017

Новый BMW M5 оказался в России дешевле, чем в Германии

Новый BMW M5 оказался в России дешевле, чем в Германии
Автор фото: фирма-производитель

Нельзя сказать, что продажи BMW M5 в России когда-нибудь были хоть сколь-нибудь значимыми, но спортседан имеет статус культовой модели, потому фанаты и ждали начала российских продаж.

Стоимость BMW M5 стартует с отметки в 6,7 миллиона рублей, цена ох как немаленькая, но все равно «баварец» обойдется дешевле своего основного конкурента Mercedes-AMG E63, который стоит минимум 6 920 000 рублей. Кстати, в России седан стоит дешевле, чем в Европе: в Германии стоимость М5 начинается с отметки в 117 900 евро, а это в пересчете на рубли — 8 390 943 рубля по курсу ЦБ РФ.

Новое поколение BMW M5 впервые в своей истории стало полноприводным. Впрочем, благодаря хитрой трансмиссии спортседан можно превратить в полностью заднеприводный. Трансмиссия M xDrive здесь такая же, что и на других BMW с продольным расположением двигателя. Задний привод постоянный, а на передние колеса крутящий момент доставляется с помощью многодисковой муфты. На спортседане к ней добавился активный задний межколесный дифференциал. По умолчанию М5 полноприводный, но водитель может выбрать спортрежим трансмиссии, допускающие серьезные скольжения, а также перевести весь момент на задние колеса, превратив машину в болид для трека.

Новое поколение BMW M5 получило 4,4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. Его серьезно доработали и теперь он выдает 600 л.с. и, что гораздо важнее, 750 Нм крутящего момента, который доступен уже с 1800 об/мин.

Для экономии веса капот изготовлен из алюминия, а крыша из углепластика. Седан получил агрессивный аэродинамический обвес, созданный специально для оптимизации аэродинамики и улучшения охлаждения силового агрегата и тормозов.
 

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При написании новости использовалась информация:
BMW

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