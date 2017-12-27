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27 дек 2017

BMW X3 M получит 500-сильный двигатель

BMW X3 M получит 500-сильный двигатель
Автор фото: фирма-производитель

Топовый BMW X3 с приставкой М, то есть «заряженная» версия, которая впервые появится в гамме среднеразмерной модели баварской компании, получит 500-сильный 3-литровый турбодвигатель.

Этот двигатель получил индекс S58B30 и он создан на базе силового агрегата B58 с двойным турбонаддувом. Он придет на смену бензиновому мотору S55, которым оснащаются нынешнии поколения BMW M3 и M4.

При этом машина будет оснащена «мягкой» гибридной силовой установкой на основе 48-вольтной электросети. Электромотор с ременным приводом будет использоваться для запуска двигателя при начале движения и после срабатывания системы старт-стоп.

BMW X3 M появится впервые в линейке данной модели. Машина станет прямым конкурентом Mercedes-AMG GLC63 и Audi SQ5. По слухам ее официальная премьера состоится на автосалоне в Женеве в марте этого года, но в продажу машина поступит лишь осенью.

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При написании новости использовалась информация:
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