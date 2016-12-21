Американское издание «BMW Blog» со ссылкой на собственные источники сообщает, что немецкая компания BMW планирует представить новое поколение кроссовера X3 уже летом следующего года.

По данным издания, вся информация о новой генерации немецкого кроссовера будет рассекречена в августе следующего года – за месяц до официальной презентации новинки на Международном автосалоне во Франкфурте. Выход же кроссовера на мировой рынок состоится в марте 2018 года.

Стоит отметить, что BMW X3 нового поколения должен стать первым внедорожником в линейке немецкого автопроизводителя, в основу которого ляжет новая заднеприводная платформа. Предполагается, что использование модульной архитектуры позволит инженерам доработать систему рулевого управления, а также увеличить угол обзора и сделать салон автомобиля более просторным. Более того, ожидается, что после смены поколения автомобиль «сбросит» около ста килограммов.

Моторная гамма нового X3 будет представлена рядом четырехцилиндровых силовых агрегатов на тяжелом топливе с рабочим объемом 2,0 литра, а также несколькими бензиновыми и дизельными «шестерками». Модификации от спортивного подразделения M GmbH, которые будут носить названия X3 M и X3 M40i, будут оснащаться твин-турбированным шестицилиндровым мотором от M3 и M4.

Также, в линейке двигателей ожидается появление гибридной силовой установки, в состав которой входит электродвигатель на 95 л.с. и четырехцилиндровый бензиновый двигатель с отдачей 245 л.с.. Совокупная мощность такого агрегата составит 340 л.с.. Комплект литий-ионных аккумуляторов, который будет поставляться вместе с ним, сможет обеспечить кроссовер до 50 км пути при полном заряде.

Полностью электрическая версия у BMW X3 должна появиться только к 2020 году.