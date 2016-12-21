Автомобильный портал Motorpage
21 дек 2016

Стала известна дата выхода нового поколения BMW X3

Стала известна дата выхода нового поколения BMW X3
Автор фото: неткаршоу.ком

Американское издание «BMW Blog» со ссылкой на собственные источники сообщает, что немецкая компания BMW планирует представить новое поколение кроссовера X3 уже летом следующего года.

По данным издания, вся информация о новой генерации немецкого кроссовера будет рассекречена в августе следующего года – за месяц до официальной презентации новинки на Международном автосалоне во Франкфурте. Выход же кроссовера на мировой рынок состоится в марте 2018 года.

Стоит отметить, что BMW X3 нового поколения должен стать первым внедорожником в линейке немецкого автопроизводителя, в основу которого ляжет новая заднеприводная платформа. Предполагается, что использование модульной архитектуры позволит инженерам доработать систему рулевого управления, а также увеличить угол обзора и сделать салон автомобиля более просторным. Более того, ожидается, что после смены поколения автомобиль «сбросит» около ста килограммов.

Моторная гамма нового X3 будет представлена рядом четырехцилиндровых силовых агрегатов на тяжелом топливе с рабочим объемом 2,0 литра, а также несколькими бензиновыми и дизельными «шестерками». Модификации от спортивного подразделения M GmbH, которые будут носить названия X3 M и X3 M40i, будут оснащаться твин-турбированным шестицилиндровым мотором от M3 и M4.

Также, в линейке двигателей ожидается появление гибридной силовой установки, в состав которой входит электродвигатель на 95 л.с. и четырехцилиндровый бензиновый двигатель с отдачей 245 л.с.. Совокупная мощность такого агрегата составит 340 л.с.. Комплект литий-ионных аккумуляторов, который будет поставляться вместе с ним, сможет обеспечить кроссовер до 50 км пути при полном заряде.

Полностью электрическая версия у BMW X3 должна появиться только к 2020 году.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
BMW Blog, Коммерсантъ, Мотор

Комментарии к новости

Последние новости

...

BMW планирует выпустить электрический X3

03 октября 2016
BMW X3 2014

На российский рынок вышел обновленный кроссовер BMW X3

29 июля 2014
BMW X3 2014

Появились первые официальные фотографии обновленного кроссовера BMW X3

10 февраля 2014

Обновленный кроссовер BMW X3 появится на рынке в июне

09 января 2014
BMW X3 2010 вид сбоку

Облегченный X3

21 августа 2012

В Калининграде стартует сборка кроссовера BMW X3

20 апреля 2011

 Новости BMW X3

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo gt 2016 полоска красная, полоска черная… Тест драйв
21 декабря 2016

Volkswagen Polo Sedan
"Полоска красная, полоска черная…"
Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder - сравнительный тест hyundai grand santa fe и nissan pathfinder. в тяжелом весе
Сравнительный тест
19 декабря 2016

Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder
"В тяжелом весе"
Ravon R2 - ravon r2 2016 дженерик
Тест драйв
16 декабря 2016

Ravon R2
"Дженерик"
Mazda 6 - mazda 6 2016 нотная грамота
Тест драйв
13 декабря 2016

Mazda 6
"Нотная грамота"

Написано новостей:

1 7 8 7 5