Автомобильный портал Motorpage
3 фев 2023

Названа дата презентации обновленного BMW X5

Названа дата презентации обновленного BMW X5
Автор фото: фирма-производитель

Премьера вышеуказанной модели состоится в ближайшие дни — а именно, 7 февраля, если верить данным форума BMW Blog. Между тем, сам автопроизводитель по-прежнему держит всю информацию в тайне.

Какого-то масштабного обновления ждать не стоит. Внешность, например, изменится не сильно - на кроссовер установят новые бампера, фары и решетку радиатора, а в интерьере появится лишь другая мультимедийная система.

Инсайдеры же прочат появление в гамме X5 более мощной версии. Нынешняя 388-сильная xDrive45e, появившаяся в 2019 году, может отправиться в отставку, а на ее место придет более мощный PHEV-вариант на базе трехлитровой наддувной «шестерки». Точная мощность новой силовой установки не уточняется. Есть предположение, что рассчитывать можно на 420-450 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW X5

В BMW создали лимузин на базе кроссовера X5

01 марта 2022
BMW X5 i Hydrogen Next 2019

BMW представила водородный X5

10 сентября 2019
AC Schnitzer BMW X5

Ателье AC Schnitzer улучшило новый BMW X5

02 августа 2019

Новый BMW X5 прошел проверку пустыней

19 ноября 2018
BMW X5 2019

BMW X5 всё больше заряжают перед стартом

26 октября 2018
BMW X5

BMW рассказала о новом Х5 для России

18 июля 2018

 Новости BMW X5

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Москвич 3 - москвич 3 (2023) «москвич» слезам не верит Тест драйв
01 февраля 2023

Москвич 3
"«Москвич» слезам не верит"
Evolute i-Pro - evolute i-pro (2022) готовность номер…
Тест драйв
28 января 2023

Evolute i-Pro
"Готовность номер…"
Changan UNI-K - changan uni-k (2021) «уникум»
Тест драйв
21 января 2023

Changan UNI-K
"«Уникум»"
Haval Dargo, Skoda Kodiaq - сравнительный тест haval dargo против skoda kodiaq: dargo непокоренный
Сравнительный тест
14 января 2023

Haval Dargo, Skoda Kodiaq
"Dargo непокоренный"

Написано новостей:

3 2 3 6 2