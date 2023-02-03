Названа дата презентации обновленного BMW X5

Премьера вышеуказанной модели состоится в ближайшие дни — а именно, 7 февраля, если верить данным форума BMW Blog. Между тем, сам автопроизводитель по-прежнему держит всю информацию в тайне.

Какого-то масштабного обновления ждать не стоит. Внешность, например, изменится не сильно - на кроссовер установят новые бампера, фары и решетку радиатора, а в интерьере появится лишь другая мультимедийная система.

Инсайдеры же прочат появление в гамме X5 более мощной версии. Нынешняя 388-сильная xDrive45e, появившаяся в 2019 году, может отправиться в отставку, а на ее место придет более мощный PHEV-вариант на базе трехлитровой наддувной «шестерки». Точная мощность новой силовой установки не уточняется. Есть предположение, что рассчитывать можно на 420-450 лошадиных сил.