1 апр 2026

BMW готовит удлиненную версию iX3 для Китая

Автор фото: фирма-производитель

BMW готовит к премьере новую версию электрического кроссовера BMW iX3, созданную исключительно для китайского рынка

Колесная база выросла на 108 мм и теперь составляет 3005 мм. Длина кузова увеличилась с 4782 мм до 4890 мм. При этом внешние изменения ограничиваются не только габаритами. Китайская версия модели получила более традиционные дверные ручки (это решение продиктовано требованиями китайского законодательства, которое ограничивает использование полностью электронных механизмов), а также новый дизайн колесных дисков.

Более того, такой iX3 оснастили китайским цифровым комплексом с системами от Huawei, Alibaba и DeepSeek, а навигация базируется на сервисах Amap с трехмерной визуализацией. Дополнительно кроссовер комплектуется фирменным автопилотом, который был разработан совместно с компанией Momenta.

BMW iX3 приводится в движение двумя электромоторами суммарной мощностью 463 л.с. Емкость аккумулятора составляет 108,7 кВт*ч. Заявленный запас хода — 900 км по циклу CLTC. Имеется поддержка сверхбыстрой зарядки мощностью до 400 кВт.
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

