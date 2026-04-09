9 апр 2026

BMW i7 получит батареи производства хорватской марки Rimac

Автор фото: фирма-производитель

BMW объявила о стратегическом партнерстве с хорватской компанией Rimac Technology, которое коснется разработки батарей для обновленного флагманского седана i7

Производство аккумуляторов будет организовано на предприятии Rimac в Загребе, расположенном на территории комплекса площадью 90000 квадратных метров. После этого готовые блоки отправят в Германию на завод в Дингольфинге, где будет налажена финальная сборка BMW i7.

По заявлениям разработчиков, новые батареи отличаются быстрой зарядкой и высокой энергоемкостью, что напрямую отразится на запасе хода. Однако точных значений пока не приводится.

Следующая генерация BMW i7 будет построена на актуальной платформе CLAR. При этом модель получит новый дизайн в стилистике Neue Klasse. Премьера новинки состоится на Пекинском автосалоне 22 апреля. Модель разрабатывается с прицелом на конкуренцию с электрической версией Mercedes S Class, выход которой запланирован до 2030 года.
 

