10 мар 2026

BMW представила прощальную версию Alpina XB7

Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW готовится завершить производство роскошного кроссовера BMW Alpina XB7. В честь окончания жизненного цикла модели представлена специальная серия BMW Alpina XB7 Manufaktur, которая станет финальной версией флагманского SUV

Новинка предназначена для рынков США и Канады и получила ряд особенностей. Под капотом установлен битурбированный двигатель V8 объемом 4,4 литра серии S68. Его мощность – 631 л.с. и 800 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает 8-ступенчатая коробка передач Alpina Switch Tronic с интегрированным в нее 48-вольтовым стартер-генератором. Разгон до “сотни” занимает 3,9 секунды.

Для специальной серии предложены два новых матовых цвета кузова: зеленый Frozen Alpina Green и синий Frozen Alpina Blue. Кроссовер также получил глянцевые черные вставки на кузове и фирменные шильдики. В стандартное оснащение входят кованые 23-дюймовые диски Alpina Classic. Отделка салона выполнена из кожи Merino коричневого оттенка Tartufo и декоративными вставками из темного ореха. В списке оснащения значатся капитанские кресла второго ряда, премиальная аудиосистема Bowers & Wilkins и фирменные дорожные сумки из кожи Lavalina.

