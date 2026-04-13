13 апр 2026

Какие новинки готовит BMW к 2026 году?

Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW готовится к масштабному обновлению модельного ряда и уже в 2026 году представит сразу 7 новинок. Немецкий бренд делает ставку на электромобили, но при этом не отказывается от традиционных силовых установок

Одной из главных премьер этого года станет электрический седан i3 нового поколения. Модель обещает запас хода более 700 км и поддержку сверхбыстрой зарядки мощностью 400 кВт. Производство стартует в августе, а первые поставки начнутся осенью.

В сегменте кроссоверов важную роль сыграет iX3. Позже к нему присоединится купеобразный iX4, который станет электрической альтернативой прежнему X4

Флагманская 7-Series переживет обновление и дебютирует уже в ближайшие месяцы. Седан получит более современный дизайн и новую мультимедийную систему с Panoramic Vision, проецирующей данные на всю ширину лобового стекла.

Летом состоится премьера нового X5. Модель следующего поколения будет выполнена в стиле Neue Klasse и впервые получит полностью электрическую версию iX5 60 xDrive. При этом в гамме сохранится модификация с задним приводом.

Поклонников классических моторов должна заинтересовать новая 3-Series. В линейке ожидается версия M350 xDrive с рядным 6-цилиндровым мотором.

Не останется без внимания и спортивный сегмент. Купе M2 впервые получит полный привод xDrive, хотя заднеприводная версия с механической коробкой передач сохранится.

Одновременно с запуском новинок BMW будет осуществлять оптимизацию своего модельного ряда. Уже завершено производство X4, а в ближайшее время с конвейера уйдут Z4 и 8 Series. Таким образом компания освобождает пространство в своей линейке для новых моделей.
 

BMW i7 получит батареи производства хорватской марки Rimac

09 апреля 2026
BMW iX3 для Китая

BMW готовит удлиненную версию iX3 для Китая

01 апреля 2026
BMW BMW M3 Touring

BMW выведет универсал M3 на трассу Нюрбургринг

17 марта 2026
BMW Alpina XB7 Manufaktur

BMW представила прощальную версию Alpina XB7

10 марта 2026

BMW готовит особый X7 с шильдиком Alpina

04 марта 2026
BMW M2 M Performance

BMW подготовил для M2 заводской гоночный пакет

03 марта 2026

