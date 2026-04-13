Какие новинки готовит BMW к 2026 году?

Компания BMW готовится к масштабному обновлению модельного ряда и уже в 2026 году представит сразу 7 новинок. Немецкий бренд делает ставку на электромобили, но при этом не отказывается от традиционных силовых установок

Одной из главных премьер этого года станет электрический седан i3 нового поколения. Модель обещает запас хода более 700 км и поддержку сверхбыстрой зарядки мощностью 400 кВт. Производство стартует в августе, а первые поставки начнутся осенью.

В сегменте кроссоверов важную роль сыграет iX3. Позже к нему присоединится купеобразный iX4, который станет электрической альтернативой прежнему X4

Флагманская 7-Series переживет обновление и дебютирует уже в ближайшие месяцы. Седан получит более современный дизайн и новую мультимедийную систему с Panoramic Vision, проецирующей данные на всю ширину лобового стекла.

Летом состоится премьера нового X5. Модель следующего поколения будет выполнена в стиле Neue Klasse и впервые получит полностью электрическую версию iX5 60 xDrive. При этом в гамме сохранится модификация с задним приводом.

Поклонников классических моторов должна заинтересовать новая 3-Series. В линейке ожидается версия M350 xDrive с рядным 6-цилиндровым мотором.

Не останется без внимания и спортивный сегмент. Купе M2 впервые получит полный привод xDrive, хотя заднеприводная версия с механической коробкой передач сохранится.

Одновременно с запуском новинок BMW будет осуществлять оптимизацию своего модельного ряда. Уже завершено производство X4, а в ближайшее время с конвейера уйдут Z4 и 8 Series. Таким образом компания освобождает пространство в своей линейке для новых моделей.

