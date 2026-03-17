BMW выведет универсал M3 на трассу Нюрбургринг

Компания BMW решила воплотить в реальность идею, которая изначально появилась как первоапрельская шутка. Универсал BMW M3 Touring превратился в полноценный гоночный спорткар и выйдет на старт марафона «24 часа Нюрбургринга» в этом году

Новая модель получила обозначение BMW M3 Touring 24H и фактически представляет собой гоночную модификацию, созданную на базе BMW M4 GT3 EVO. При этом инженеры сохранили кузов универсала, адаптировав его под требования спортивного марафона. Для снижения массы и повышения жесткости кузова инженеры компании использовали углепластик, а задние двери носят декоративный характер. Главной внешней особенностью этого M3 стал массивный аэродинамический обвес и огромное антикрыло.

Под капотом установлен 3,0-литровый рядный турбированный двигатель мощностью 590 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатой «секвенталкой» Xtrac.

Сообщается, что на создание машины ушло всего 8 месяцев. В гонке спорткар выступит от команды Schubert Motorsport, а за рулем будут опытные пилоты, среди которых Йенс Клингманн, Уго де Вильде, Коннор Де Филлиппи и Нил Верхаген.

