BMW интегрировал конфигуратор своих автомобилей в ChatGPT

Компания стала первым автопроизводителем, который интегрировал конфигуратор автомобилей непосредственно в сервис искусственного интеллекта

Новый инструмент позволяет подобрать саму модель и комплектацию с помощью обычного диалога. Пользователь может общаться с системой как текстом, так и голосом на смартфоне или компьютере, не переходя по многочисленным меню и разделам на официальном сайте.

Вместо традиционного выбора параметров достаточно описать свои пожелания естественным языком. Например, указать необходимый уровень вместимости, тип силовой установки, дорожный просвет или предполагаемый сценарий эксплуатации. После этого искусственный интеллект предложит наиболее подходящие модели BMW и варианты их комплектации.

Конфигурацию можно изменять и уточнять прямо во время общения. Система способна учитывать стоимость эксплуатации, технические характеристики, цвет кузова, наличие полного привода и другие предпочтения покупателя. Это также касается сравнения нескольких моделей или комплектаций.

Все рекомендации формируются на основе актуальной базы данных фирменного конфигуратора BMW. После завершения настройки пользователь может открыть готовую конфигурацию в официальном конфигураторе или ознакомиться с автомобилями аналогичной спецификации, которые уже доступны на складе.