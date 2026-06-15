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15 июн 2026

BMW показал электрический концепт M3 новой генерации

BMW показал электрический концепт M3 новой генерации
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW представила концепт M Concept Neue Klasse во время марафона «24 часа Ле-Мана». Данная модель ляжет в основу следующей генерации M3

Концепт построен на платформе Neue Klasse и оснащен четырьмя электромоторами. Точные характеристики силовой установки пока не раскрываются, однако известно, что модель получила батарею емкостью более 100 кВтч.

В плане дизайна M Concept Neue Klasse заметно отличается от стандартных моделей семейства. Седан выделяется широкими колесными арками, массивным задним диффузором, широкими воздухозаборниками и спойлером “утиный хвост”. Дополняют образ колесные диски в стиле паутины и новая световая подпись M Yellow Lights, вдохновленная гоночными автомобилями класса GT. Кузов окрашен в красный оттенок Monza Red.

Из интересного в салоне: вытянутая цифровая “приборка” под лобовым стеклом, новая фирменная мультимедийная система с экраном в форме параллелограмма, каркас безопасности, а также спортивный руль с лепестками переключения передач. Это означает, что модель оснащена системой имитации работы коробки передач.

По предварительной информации, серийная версия электрического M3 дебютирует в 2027 году. Ожидается, что мощность модели составит от 700 л.с. в базовых версиях до более, чем 1000 л.с. в самой мощной модификации.

При написании новости использовалась информация:
bmwgroup

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