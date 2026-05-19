19 май 2026

BMW готовит электрический 1-Series

Автор фото: фирма-производитель

Компактный хэтчбек станет одной из ключевых моделей новой эпохи бренда и впервые получит полностью электрическую версию

Будущий BMW i1 построят на новой платформе Gen6, разработанной специально для электромобилей. Базовые версии будут оснащаться одним электромотором мощностью до 322 л.с., а позднее в линейке может появиться M-модификация с двумя моторами и отдачей около 463 л.с. При этом привод предусмотрен исключительно задний.

Примечательно, что версии с двигателями внутреннего сгорания сохранят прежнюю платформу UKL2, которая используется в актуальной 1-Series. Для них подготовят бензиновые моторы объемом 1,5 и 2,0 литра, а также подключаемый гибрид с батареей на 19,5 кВт·ч и запасом хода около 96 км на электротяге.

В BMW подчеркивают, что новая 1 Series останется хэтчбеком, несмотря на популярность кроссоверов. Дизайн новинки будет выполнен в стиле Neue Klasse. При этом в компании обещают сохранить индивидуальность модели и отказаться от унификации внешности внутри линейки. Одним из главных отличий станут фирменные решетка радиатора и светодиодные фары. Не исключено и возвращение трехдверной версии. По словам инженеров BMW, новая электрическая платформа позволяет создавать кузова с разными пропорциями без серьезных технических ограничений.
 

При написании новости использовалась информация: Autocar
Autocar

