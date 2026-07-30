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30 июл 2026

BMW может отказаться от выпуска большого внедорожника

BMW может отказаться от выпуска большого внедорожника
Автор фото: фирма-производитель

Согласно имеющейся информации, модель не смогла пройти финальный этап согласования и пока не получила разрешение на серийное производство

Стоит отметить, что официально немецкий производитель никогда и не подтверждал разработку такой модели, однако ранее руководство компании неоднократно намекало на интерес к этому сегменту. Так, в феврале глава подразделения BMW M Франк ван Меел заявил, что не исключает появления большого внедорожника с шильдиком M.

По данным инсайдеров, проект носил внутренний индекс G74. Предполагалось, что автомобиль построят на модернизированной платформе BMW X5, адаптированной для бездорожья. Главным конкурентом будущей модели должен был стать Mercedes-Benz G-Class.

Кроме того, внедорожник рассматривался как своеобразный преемник BMW XM. По неофициальной информации, флагманский кроссовер может завершить жизненный цикл в 2028 году.
 

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