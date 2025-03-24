BYD представил Denza N9 с запасом хода 1302 км и автопилотом «God’s Eye»

BYD презентовала новый флагманский гибридный кроссовер Denza N9. Автомобиль на родине оценивается от 389 800 юаней (примерно 4 500 000 рублей)

Модель построена на платформе BYD e-Platform 3.0 и оснащена гибридной системой с тремя электромоторами и 2,0-литровым турбомотором. Мощность - 924 л.с. Запас хода в гибридном режиме достигает 1302 км по циклу CLTC. Также автомобиль получил систему стабилизации при разрыве шин на скорости 180 км/ч и продвинутый автопилот «God’s Eye», который работает от лидара, 14 камер и 12 ультразвуковых датчиков.

Внутри 6 посадочных мест (2+2+2). Оснащение включает подогрев всех сидений, холодильник, премиальную акустику Devialet и 50-дюймовый AR-HUD. На передней панели расположился 17,3 центральный тачскрин мультимедийной системы и 13,2-дюймовая “приборка”. Опционально доступен отдельный дисплей для переднего пассажира на 13,2 дюйма и потолочный экран для задних пассажиров диагональю 17,3 дюйма. Кроме этого, можно заказать комплектацию с дроном (совместная разработка BYD и DJI).